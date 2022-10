GF Vip, Sonia Bruganelli sfoggia in puntata un vestito rosso di velluto: ecco di che marca è e quanto costa

Per il secondo anno di fila Sonia Bruganelli torna a ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni il nome della moglie di Paolo Bonolis è tornato ad occupare il centro dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Nel corso dell’ultima puntata del programma Sonia ha indossato un meraviglioso abito rosso di velluto che non è di certo passato inosservato.

Sonia Bruganelli sfoggia al Grande Fratello Vip degli outfit che ogni volta catturano l’attenzione di tutti. Durante l’ultima puntata andata in onda la moglie di Paolo Bonolis ha sfoggiato un look elegante e raffinato. L’opinionista ha infatti indossato tubino di velluto color vinaccia.

Nel dettaglio, l’abito è caratterizzato da un’ampia scollatura che mette in risalto le spalle e il décolleté ed ha messo in mostra le bellissime forme della donna. Inutile dire che il vestito ha catturato l’attenzione dei fedeli telespettatori del programma non solo per quanto riguarda la sua bellezza ma anche per il prezzo.

Sonia Bruganelli al GF Vip con un meraviglioso tubino di velluto: ecco quanto costa

A differenza di altri outfit che hanno un prezzo decisamente da capogiro e che non sono alla portata di tutti, questa volta il prezzo dell’abito indossato dall’opinionista ha un prezzo non eccessivo.

Pare che il tubino sfoggiato da Sonia Bruganelli porti la firma di Chiara Boni. Sbirciando sul sito della casa di moda è possibile scoprire che il tubino di velluto color vinaccia ha un prezzo di 570 euro. A completare questo meraviglioso outfit ci hanno pensato un paio di scarpe argento firmate Casadei e una meravigliosa collana.

Normalmente gli abiti che portano la firma di questo famoso marchio hanno un prezzo base di circa 500 euro. Oltre ad essi, sul sito della casa di moda è possibile trovare anche giacche e bellissimi tailleur.