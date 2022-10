GF Vip, il costo da capogiro della collana sfoggiata da Sonia Bruganelli

Ecco tutti i dettagli dell'accessorio indossato da Sonia Bruganelli che non è di certo passato inosservato

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Ad affiancare il padrone di casa Alfonso Signorini ci sono le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Nel corso delle ultime ore l’attenzione dei telespettatori non è potuta fare a meno di concentrarsi sulla moglie di Paolo Bonolis. Il motivo? L’opinionista del Grande Fratello Vip ha sfoggiato una collana che non è di certo passata inosservata.

Tutti coloro che la seguono avranno capito che Sonia Bruganelli tiene molto al suo look. Nel corso della puntata di ieri, i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare l’outfit sfoggiato dall’opinionista, concentrando la loro attenzione soprattutto sulla sua collana.

I dettagli del gioiello indossato da Sonia Bruganelli durante la diretta del Grande Fratello Vip sono stati rivelati da Manuel Gioia sulla sua pagina Twitter. Stando alle sue parole, la collana indossata dalla moglie di Paolo Bonolis porta la firma di Cartier ed è un prezioso gioiello in oro giallo.

GF Vip, Sonia Bruganelli indossa una bellissima collana: ecco il prezzo da capogiro

Davanti a tanta bellezza, tutti non hanno potuto fare a meno di chiedersi il costo di questo meraviglioso gioiello. Bene, a riguardo c’è da dire che il costo della collana indossata da Sonia Bruganelli, purtroppo, non è alla portata di tutti.

Stando a quanto dichiarato dal sito del noto marchio, il prezzo dell’accessorio in questione è di 15.200 euro. Oltre a ciò, sul sito Cartier la collana è descritta nel dettaglio da queste parole:

Si prega di notare che il peso in carati, il numero di pietre e le dimensioni del prodotto possono variare in funzione della misura della creazione ordinata. Per maggiori informazioni, si prega di contattarci.

Inutile dire che la bellezza della collana sfoggiata da Sonia Bruganelli ha lasciato tutti senza parole. Non è la prima volta che l’opinionista sfoggia accessori e outfit appartenenti a brand di lusso e che hanno un costo davvero da capogiro.