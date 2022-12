GF Vip, Sonia Bruganelli sfoggia una borsa dal prezzo stratosferico: ecco come ha convinto Paolo Bonolis a comprarla

Sonia Bruganelli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante l’ultima puntata del GF Vip andata in onda, l’opinionista ha sfoggiato una mini bag di Hermes dal prezzo stratosferico.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare il lussuoso accessorio sfoggiato da Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti mostrato alle telecamere la sua mini bag di Hermes dal prezzo da capogiro.

Queste sono state le parole che il padrone di casa ha rivolto all’opinionista del reality:

Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole.

In seguito alla domanda posta da Alfonso Signorini, non è tardata ad arrivare la risposta dell’opinionista. Sonia Bruganelli ha rivelato in che modo è riuscita ad acquistare la borsa e come ha convinto il marito Paolo Bonolis a prenderla. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso.

Ma quanto costa la borsetta che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha sfoggiato durante l’ultima puntata del reality andata in onda? Tenetevi forte perché il prezzo è davvero da capogiro.

Come già anticipato, si tratta della mini bag che porta la firma di Hermes. Un modello il cui costo è davvero stratosferico. La borsa che Sonia Bruganelli ha mostrato in diretta ha un prezzo di 40mila euro. Stando alle indiscrezioni, per averla ci vorrebbero circa due anni.