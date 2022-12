GF Vip, quanto guadagna Sonia Bruganelli a puntata? L’opinionista rompe il silenzio e svela tutta la verità

Nel corso delle ultime ore il nome di Sonia Bruganelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha scelto la sua pagina Instagram per commentare alcuni gossip circolanti sul suo conto. Tra i tanti, la moglie di Paolo Bonolis ha commentato la notizia secondo cui al Grande Fratello Vip guadagnerebbe 12mila euro a puntata.

Sonia Bruganelli non smette mai di far parlare di sé. In questi ultimi giorni la moglie di Paolo Bonolis è tornata ad occupare ampio spazio nei giornali di gossip in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate riguardo il compenso che riceverebbe come opinionista del Grande Fratello Vip.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Sonia Bruganelli percepirebbe una cifra pari a 12mila euro a puntata. In seguito al gossip in circolazione, l’opinionista ha deciso di rompere il silenzio e di svelare tutta la verità a riguardo.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ma non è vero! Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano.

Sonia Bruganelli al centro di alcune polemiche dopo le parole sui jet privati

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli si trova al centro delle polemiche. Qualche settimana fa, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha ricevuto moltissime critiche in seguito ad alcune parole rilasciate sui jet privati.

Questo è quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip: