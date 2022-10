GF Vip, Sonia Bruganelli smaschera Sara Manfuso: “Ecco la donna di sani principi”

Lunedì 3 ottobre Alfonso Signorini è stato costretto a condurre una delle pagine più brutte della televisione italiana. Il caso di Marco Bellavia ha tenuto incollato al piccolo schermo milioni di telespettatori, indignato per il comportamento dei Vipponi nei confronti del concorrente. Nel corso delle ultime ore Sonia Bruganelli si è scagliata contro Sara Manfuso in seguito ad alcune frasi pronunciate nei confronti di Marco Bellavia.

Già nella puntata di lunedì l’opinionista del Grande Fratello Vip è andata contro la Vippona la quale, in seguito alle critiche ricevute dalla Bruganelli, ha minacciato di andarsene. Nel corso delle ultime ore, però, la moglie di Paolo Bonolis ha retwittato un video che mostra il comportamento di Sara Manfuso nei confronti di Marco Bellavia.

Nella serata di ieri sul web ha iniziato a circolare un video che ritrae un momento in cui Sara Manfuso parla del caso di Marco Bellavia. Queste sono state le parole che la gieffina ha speso nei confronti del concorrente:

Un nome andava fatto e Alfonso non lo puoi prendere per cu**. Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: “Guarda per me Marco”, perché tra l’altro tutti quanti non lo sopportano. Io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: “Non lo sopporto”. E ho detto: “Questo sta nella casa del GF Vip non in un posto in cui curarsi”. Potente.