GF Vip: Sonia Lorenzini svela i motivi della diffida fatta da Natalia al reality

Nelle scorse settimane il GF Vip ha ricevuto una diffida da parte di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta. Questo soprattutto a seguito delle forti accuse ricevute da Dayane Mello e Giacomo Urtis. Tutti sono rimasti senza parole a questa notizia, e Andrea stesso non sa cosa pensare al riguardo. Ad avere, invece, le idee chiare è Sonia Lorenzini.

L’ex gieffina, ospite a Casa Chi, ha deciso di dire la sua e parlare di questo tradimento tanto chiacchierato. Sonia ha rivelato quello che sa sulla questione, spiegando anche i motivi che, secondo lei, hanno spinto l’ex dama di Uomini e Donne alla diffida verso Signorini. Sembra proprio che Sonia fosse l’unica a conoscenza dei progetti di Natalia: “Sapevo dell’intenzione da parte di Natalia, ma non avevo la certezza e la conferma. Credo lo abbia fatto per un discorso di tutela suo d’immagine anche perché le accuse che stavano uscendo da Dayane e non solo, stavano diventando abbastanza pesanti e un pochino forti per una ragazza come Natalia. Credo che abbia proprio diffidato anche Dayane”.

Effettivamente non c’è nulla di strano, considerato il tono delle accuse che le vengono mosse. Dayane Mello, in particolare, ha portato a galla dei racconti che, a quanto dice Sonia, non sono del tutto corrispondenti alla realtà. Ecco cosa ha dichiarato la Lorenzini: “Di vero nella vacanza con Leonardo c’è che appunto hanno fatto questa vacanza di qualche giorno”. Si tratterebbe solo di un racconto, quindi. Sonia ha aggiunto altri dettagli e spiegazioni:

“Natalia non era sola con lui, ma con un gruppo di persone. Nei giorni della vacanza c’erano anche degli eventi lavorativi. Da una verità è stato ingigantito il tutto e montato su un caso facendo passare un tradimento. Andrea di questa vacanza sapeva tutto, ne era perfettamente a conoscenza. Lui non voleva che lei facesse questa vacanza, ma come qualsiasi ragazzo un po’ geloso”. Ad esprimersi sull’accaduto è stato anche Giacomo Urtis, ultimo eliminato dal GF Vip. Anche lui, in un’ospitata a Casa Chi, ha voluto dire la sua verità al riguardo:

“È stata una bomba lanciata perché Dayane ha fatto quel confessionale. Io ho confermato più o meno le voci che sapevo. Vivendo a Milano e conoscendo tante persone ti arrivano le voci. Sicuramente mi sono arrivate e sicuramente il fatto che lo sapessero più persone c’è il detto Vox populi, vox Dei. Magari qualche base di verità può essere che ci fosse. Questo è quello che penso se lo sanno molte persone qualcuno avrà detto la verità su qualcosa”.