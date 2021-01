Perché Dayane Mello chiama sua figlia “Bubi”? La rivelazione

Al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha raccontato perché lei e Stefano Sala chiamano abitualmente Bubi la loro piccolina, Sofia, nata nel 2014. Anche nel corso dell’ultima puntata la modella brasiliana ha avuto dei diverbi. E questo suo lato (che, per dirla alla romana, “non sa tenere un cecio in bocca”) divide molto i telespettatori.

Dayane Mello: confessioni sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

Se c’è chi parteggia totalmente per lei, altri non riescono a reggerne gli eccessi. Spesso si intromette nelle questioni dei co-inquilini, vedi, ad esempio, le confessioni sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta.

La massima ragione di vita

Chi tira fuori il lato più dolce di Dayane Mello è, ovviamente, la sua bambina, Sofia, la massima ragione di vita per la sudamericana. Durante la partecipazione al reality show di Canale 5 ha parlato del suo amore, puro e incondizionato, nei confronti della figlia.

Siccome è solita chiamarla Bubi, Cecilia Capriotti le ha chiesto, incuriosita, il perché di tale soprannome. E Dayane le ha spiegato di aver cominciato a chiamarla così per via di un pezzo degli Aerosmith che Sofia era solita cantare.

Disposta a lasciare il programma

Oggi la bimba vive insieme al padre, Stefano Sala, e alla moglie Dasha Dereviankina (madre della sua secondogenita). La Mello si è dichiarata disposta a lasciare il programma Mediaset per rivedere la figlia ma alla fine i familiari sarebbero riusciti a persuaderla a proseguire l’esperienza al GF Vip. Una volta uscita dal gioco le toccherà fronteggiare Stefano Sala, con cui, proprio a causa della sua esperienza televisiva, c’è stato un acceso botta e risposta a distanza.

Le accuse di Stefano Sala a Dayane Mello

L’ex compagno ha imputato alla donna di non essersi mai presa carico delle proprie responsabilità in qualità di madre ed ha aggiunto che sarebbe rimasta in dolce attesa a poche settimane dal loro primo incontro.