GF Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più vicini. Scatta il bacio

Le novità al GF Vip continuano a susseguirsi come di consueto anche durante il periodo natalizio. Il pubblico è divertito e incuriosito dalle vicende dei concorrenti reclusi all’interno della casa più spiata dagli italiani da ormai diversi mesi. Ultimamente a far mormorare il web è il feeling evidente tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Fonte studio GF Vip

Giorno dopo giorno i due hanno speso sempre più tempo insieme, tanto che negli ultimi giorni hanno passato praticamente tutte le ore appiccicati. Tra chiacchiere, occhi dolci e confidenze molto intime sembra palese ormai al pubblico e ai coinquilini il forte interesse reciproco che i due ex volti di UeD nutrono. Questa grande e particolare intesa sembra aver trovato l’ennesima conferma proprio durante i giorni delle feste natalizie.

L’atmosfera festiva e i il clima hanno probabilmente reso più intenso l’avvicinamento tra i due tanto che recentemente tra Sophie e Alessandro è scoccato un appassionato bacio. Le tenerezze e le attenzioni tra i due hanno subito attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, proprio perché la Codegoni difficilmente si lascia andare.

Il pubblico aveva già imparato a conoscere gli atteggiamenti di Sophie durante la conoscenza che aveva intrapreso proprio all’interno del GF VIP, con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Oggi la gieffina si dedica ad Alessandro, la loro complicità, come anticipato prima, è sfociata in un appassionato bacio. I due piccioncini hanno già cominciato a comportarsi come una coppia a tutti gli effetti.

L’ex tronista è convinta di stare percorrendo la strada giusta. I due condividono un momento particolarmente intimo dentro la sauna, dove Alessandro pronuncia parole di un certo peso. “Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te. Fuori ci sono un sacco di belle ragazze, ma penso ci sia passata anche tu, è davvero difficile impegnarsi in una relazione quando sei così esposto, fidati di me”.