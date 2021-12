Finalmente a UeD è arrivato il momento della scelta anche per la tronista Roberta. Il suo è stato un trono che ha appassionato il pubblico, tra alti e bassi. Il percorso della ragazza è stato scandito da scontri infiniti col corteggiatore Luca e momenti unici vissuti in esterna con Samuele.

Fonte studio UeD

Tutti erano certi di quale sarebbe stata la scelta di Roberta, nonostante i fatti suggerissero il contrario. Ma la donna è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta, con un vero e proprio colpo di scena. Per la prima volta, nonostante i pronostici e la sicurezza del pubblico, la scelta ricade sul corteggiatore sfavorito. Sì, proprio così: Roberta è riuscita a non far trapelare i suoi veri sentimenti fino all’ultimo momento, quello della scelta.

Erano in molti quelli che avevano dato per certo che la scelta della tronista sarebbe stata Luca. Tutti davano per scontato di sapere con certezza chi fosse il fortunato. La tronista di UeD Roberta però, alla fine del suo percorso, regala un vero colpo di scena del tutto inaspettato e sceglie il corteggiatore Samuele Carniani.

Il ragazzo, dopo aver professato forti sentimenti, ha risposto con un chiaro e convinto ‘Si’. Infatti, il corteggiatore si è sempre dichiarato perdutamente innamorato di Roberta, anche nel corso dell’ultima esterna fatta insieme. È evidente che Samuele nel corso della puntata è molto commosso e si percepisce nell’aria la sua emozione.

Una volta venuto a sapere di essere lui la scelta, il corteggiatore è corso ad abbracciare la sua tronista, dimenticandosi così di dare la risposta: ovviamente un bel “sì”, seguito da un lungo e appassionato bacio tra i due innamorati, che ora saranno a tutti gli effetti una coppia. Un epilogo perfetto per questo percorso fatto di tante peripezie. Non ci resta che rivolgere un augurio alla nuova coppia. Due giovanissimi ragazzi molto innamorati e pronti a viversi lontano dai riflettori.