GF Vip, Sophie Codegoni nella polemica: ecco cosa ha fatto l’ex gieffina

L'ex tronista criticata dal web per un gesto che non è passato inosservato

Nel corso delle ultime ore il nome di Sophie Codegoni è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita al centro di una serie di polemiche per un gesto che non è passato inosservato al popolo del web. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Sophie Codegoni. L’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Alessandro Basciano procede a gonfie vele ed è stato coronato dalla nascita di una bellissima bimba, la piccola Celine. In queste ore, però, l’ex gieffina è finita al centro di una polemica che riguarda proprio sua figlia.

In questi giorni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si trovano a Capri. La coppia non ha perso occasione per immortalare e condividere i momenti dello splendido soggiorno che stanno trascorrendo, ricevendo però parecchie critiche da parte degli utenti del web. Nel dettaglio, molti hanno criticato l’ex gieffina per aver portato la piccola Celine in barca.

Queste sono stati alcuni dei commenti che gli utenti del web hanno rivolto alla coppia:

Possibile che non si sappia che un neonato non dev’essere portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori, nessuno vicino a loro con un po’ di senso di maturità e buon senso glielo ha sconsigliato? Senza parole!

Nonostante la polemica in cui è stata coinvolta, Sophie Codegoni ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche mosse dal popolo del web. Anche Alessandro Basciano è rimasto in silenzio, preferendo non dare troppa importanza a tutti gli haters dai quali quotidianamente ricevono critiche.