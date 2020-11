Come già sappiamo da vari giorni, questa edizione del GF Vip la quinta, avrà una particolarità rispetto alle altre. Alla luce del momento storico, e del grande successo che sta riscuotendo il reality, questa edizione sarà prolungata fino al prossimo 8 febbraio. I telespettatori hanno appreso questa notizia molto prima dei Vip all’interno della casa.

Per i “veterani” di questa edizione, il contratto prevedeva la permanenza nella casa fino al 4 dicembre. Le uniche che erano già al corrente della durata del programma al momento del loro ingresso erano Giulia Salemi e Selvaggia Roma, entrate in un momento successivo. Ma ora che la finale è spostata all’8 febbraio, come vengono rimodulati gli accordi tra VIP e redazione? Quando è stato finalmente annunciato ai concorrenti che il programma sarebbe stato prolungato, ovviamente Alfonso Signorini ha anche messo in chiaro che nessuno è obbligato a rimanere nella casa.

Ai concorrenti è stato concesso un periodo di riflessione. Potranno così valutare i pro e i contro e decidere con coscienza se restare o meno in gara. Ovviamente, però, questa pausa riflessiva non durerà in eterno. Quando è che i concorrenti dovranno annunciare la loro scelta se restare o abbandonare il GF Vip?

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, durante una conversazione in codice tra loro (che la redazione ha mancato di censurare) danno, senza saperlo, la tanto attesa risposta a questa domanda. A quanto dicono i concorrenti, i VIP potranno ancora riflettere fino al 4 dicembre, dopodiché dovranno comunicare se resteranno nella casa o meno.

GF Vip: decisioni in corso

Quindi i vip che sono propensi ad abbandonare la casa, ovvero Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah, faranno la loro scelta il 4, e, nel caso, li vedremo uscire dalla casa nella puntata del 7 dicembre. Non ci resta che attendere i risvolti di questi prossimi giorni e le eventuali decisioni.