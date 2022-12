GF Vip, spuntano retroscena sulle sorprese ai gieffini: ecco come funziona

Senza alcuna ombra di dubbio il GFVip è uno dei reality show più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore sono spuntati interessanti retroscena sulle sorpresa che ricevono i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quasi ogni settimana, i concorrenti del GFVip ricevono meravigliose sorprese da parte dei loro cari o dai loro amici. Ma quali sono le dinamiche che si celano dietro questi momenti emozionanti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

A svelare alcuni retroscena è stato Gabriele Parpiglia a casa Pipol in cui si è lasciato andare a lunghe confessioni:

Vi spiego come funziona, ve lo dico da autore…Quando i concorrenti entrano nella Casa del Grande Fratello Vip stilano delle liste. La prima è dedicata alle persone che hanno nel cuore, che vorrebbero vedere per essere sostenuti. Un’altra lista è quella delle persone che non vorrebbero vedere. Nella scheda di George, la sua ex Samara era tra le persone che non voleva vedere perché i due si erano lasciati male….

In un secondo momento, l’autore si è concentrato sull’incontro al Grande Fratello Vip tra Samara Tramontana e George Ciupilan. Queste sono state le sue parole:

Perché il Grande Fratello ha invitato Samara? Perché magari George ha tirato fuori il suo nome durante un discorso, magari in Confessionale. Ed a quel punto l’autore ha fatto partire l’invito. Ovviamente la persona può accettare l’incontro come no, Samara nel dettaglio ha accettato. I concorrenti nell’arco delle ventiquattrore fanno moltissimi confessionali che non vanno in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Per quanto riguarda ciò che è successo nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Samara ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle accuse: