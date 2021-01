GF Vip: sta nascendo un nuovo amore? Adua Del Vesco e Andrea Zenga sembrano molto vicini

Sta per nascere un nuovo amore nella casa del GF Vip? Questa edizione è piena di colpi di fulmine, e continuano a venire fuori interessanti e inaspettati risvolti. Stavolta, a fare il primo passo è Adua Del Vesco. L’attrice confessa a Samantha De Grenet di essere rimasta colpita da un gieffino in particolare. Parliamo di Andrea Zenga, che ha attirato l’attenzione della bella Adua. La De Grenet ha deciso subito di improvvisarsi il Cupido della casa.

Il suo scopo? Scoprire se l’interesse è ricambiato. Per raggiungere lo scopo, Samantha inizia un discorso sulle emozioni che danno i primi baci, il tutto in presenza di Andrea. L’intenzione è quella di vedere le reazioni del ragazzo. Adua e Carlotta sono complici di Samantha, e le reggono il gioco. La De Grenet descrive l’incontro tra due persone, timide, sensibili e che hanno bisogno di tempo per capirsi. Poi, Samantha continua: “Immaginati uno, bello e alto, che ti abbraccia. Ti senti protetta. Lo guardi per casa senza maglietta e sei estasiata”.

Adua è imbarazzata e ride timidamente, mentre Samantha cerca di tirare in ballo anche Andrea. Finalmente, Zenga cade nel tranello e ammette che anche per lui il primo bacio è una forte emozione. A quanto pare, quando il modello prova queste sensazioni, di sicuro si tratta di qualcosa di serio. A quanto parer il flirt sembra essere dietro l’angolo.

Andrea Zenga aveva già dimostrato un debole per Adua, ma lei era rimasta sempre titubante. La ragazza, ovviamente, non ha mai voluto cedere alla tentazione perché in pensiero per il fidanzato Giuliano. Ma ormai il loro rapporto è incrinato e sembra irrecuperabile, e l’attrice si sente di sicuro più libera di agire.

Di sicuro durante la diretta il conduttore Alfonso Signorini riprenderà l’argomento. Come è stato sempre detto niente sfugge all’occhio vigile del GF Vip e la nascita di nuove storie d’amore ha da sempre appassionato il pubblico del reality.