GF Vip, Stefania Orlando infuriata: “Non farò più il suo nome”

Ospite a Live-Non è la D’Urso, Stefania Orlando racconta sé stessa. L’esperienza al GF Vip sicuramente ha dato molto Stefania e ora la donna ha deciso di dire qualcosa di più su di sé e su cosa le è successo da quando è uscita dalla casa di Cinecittà. “Dopo quello che ho sentito e letto non farò mai più il suo nome” confessa la Orlando a Barbara. Ma a chi si riferisce? Stefania, con quelle parole, sta parlando di Roncato, con cui circa venti anni fa condivideva una splendida storia d’amore.

A quanto pare, però, il loro rapporto negli anni è andato verso un evitabile declino, diventando purtroppo irrecuperabile. “Forse lui chiede rispetto, c’è affetto nei suoi confronti” specifica la Orlando, che poi però chiude dicendo: “Ma non vorrei continuare ad essere ingombrante…”. Tali affermazioni fanno calare un’atmosfera gelida nello studio del talk show. Stefania non vuole assolutamente avere più nulla a che fare con il suo ex marito.

La loro relazione è stata di certo importantissima per entrambi, ma il passato è passato e l’ex gieffina ha voltato pagina. “Io, Simone e Margot siamo una famiglia”, dice, non ammettendo repliche sull’argomento. Ma di nuovo l’imbarazzo diventa palpabile quando il discorso si sposta su suo fratello Gianni. Nel corso di un’intervista ai microfoni di DiPiù il fratello di Stefania si è lamentato, raccontando di essere rimasto decisamente ferito: “Non hai mai parlato di me al Grande Fratello vip. Credo che nel tuo cuore non ci sia spazio per me”.

Stefania, a sentire queste parole, decide si fare luce sul rapporto che la lega a Gianni, che non è il tipico rapporto fraterno. “Non siamo cresciuti insieme” specifica subito la Orlando, che poi aggiunge: “Ci sono stati mancanze e vuoti che non siamo riusciti a colmare. L’ho sentito l’altro ieri e abbiamo parlato ore. Ci siamo ripromessi di vederci e recuperare quel tempo perso”. Di contro, però, Stefania non è assolutamente contraria a recuperare il rapporto perduto con il fratello e, soprattutto, rivela di essere molto legata alla sua nipotina: “Sono affezionatissima a sua figlia Diana, quando ha vissuto a Roma ci vedevamo. Ma dico a mio fratello Gianni che gli voglio bene. Le mie porte del cuore saranno sempre aperte”.

Ovviamente, Stefania Orlando non ha nessuna intenzione di spettacolarizzare la loro ritrovata unione. Anzi, l’ex gieffina specifica che vuole avere un rapporto con i suoi fratelli che sia vero, non inscenato a favore di telecamere: “Voglio che io, lui e l’altro mio fratello Fabio torniamo a stare insieme”. Che finalmente la famiglia Orlando riesca a ricomporsi? Speriamo di sì, sarebbe l’ennesimo successo del GF Vip.