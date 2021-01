GF Vip, Stefania Orlando si sfoga: “Non li sopporto più”

Stefania Orlando è nella casa del GF Vip da un tempo quasi immemore. La gieffina ha fatto il suo ingresso all’esordio del programma. Sono state molte le vicende che l’hanno riguardata. Ma da qualche giorno la donna subisce molto la lontananza dai suoi affetti.

Stefania era seduta da sola sui gradini che conducono alla piscina, ed ha avuto un momento di crollo emotivo. “Basta non li sopporto più”, dice in lacrime. Andrea la nota, e si avvicina per assicurarsi del suo stato d’animo. La Orlando prende la palla al balzo e inizia allora a sfogarsi. La distanza dal marito Simone, la lunga permanenza nella casa, la intristiscono gravemente. Ma proprio quando Stefania sta iniziando a buttare fuori i suoi sentimenti, ecco che arrivano a interromperla gli altri inquilini, tra cui Maria Teresa Ruta.

La Orlando apprezza molto l’interessamento dei suoi compagni di viaggio del GF Vip, ma vuole essere lasciata stare. Infatti, chiede a tutti un po’ di solitudine, e si avvia verso l’interno della casa. Andrea spiega ai coinquilini: “Si creano situazioni da 18 persone ed è normale che ti senti poi infastidita”. Stefania, scocciata, decide di tornare sui gradini bordo piscina. Subito dopo viene raggiunta dal suo caro amico Tommaso Zorzi, che usa la sua delicatezza e la sua emotività per entrare in sintonia con l’amica.

La donna si è subito aperta: “Un po’ di sconforto, malinconia, non vedo i miei da un sacco di tempo”. La Orlando poi, sconsolata, aggiunge: “Sono stanca di sentire sempre gli stessi discorsi”.

I nervi iniziano a cedere e la finale è sempre più lontana, questi sfoghi si fanno di giorno in giorno sempre più frequenti. Di certo i malumori in questo ultimo periodo nella casa sono sempre più frequenti. Ma di sicuro le amicizie nate all’interno del reality, danno una grossa mano a far passare più in fretta tutti i malumori.