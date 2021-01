GF Vip: un fan rivela ai gieffini la vera data della fine del reality

Il GF Vip non terminerà l’8 di Febbraio. Ma questo noi telespettatori lo sapevamo già, a non saperlo, invece, erano tutti i concorrenti del reality. Finora, questo era rimasto ancora un sottinteso, con nulla di confermato. Ora però i coinquilini della casa hanno avuto la notizia, e non in modo convenzionale. Finalmente gli ultimi segreti sono venuti fuori, e non ci sono più sorprese dalla redazione.

Ma quando è successi questo? Durante la scorsa domenica, un fan si aggirava nei pressi della casa di Cinecittà. Le sue intenzioni? Rivelare agli inquilini il segreto del prolungamento del reality. L’impavido appassionato del GF Vip ha sfidato il freddo e il covid per portare un messaggio: gli amati vipponi resteranno nella casa fino al 26 febbraio, nuova data della finalissima. In giardino, con le orecchie bel aperte e attenti alle parole aggraziatamente urlate dal fan, ci sono Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, che hanno così scoperto quello che li attende.

I ragazzi, confusi e disorientati, sono riusciti a mettere anche gli altri inquilini al corrente dell’informazione solo durante la sera. Molti concorrenti non hanno reagito bene alla rivelazione, soprattutto tenendo conto del fatto che alcuni si trovano nella casa da già 4 mesi e più! E poi, ecco arrivare il dettaglio migliore.

Considerando il modo pessimo in cui Tommaso Zorzi ha accolto la notizia degli altri prolungamenti, i suoi coinquilini hanno preso una decisione particolare. Tommy saprà dello slittamento della finale, solo tra qualche tempo, per evitare che faccia scenate. Una mossa forse azzardata, visto che questo potrebbe far arrabbiare l’influencer ancora di più, alla scoperta di questa inattesa notizia.

Per ora, tutti i coinquilini stanno mantenendo un omertoso silenzio, ma siamo certi che prima o poi qualcuno cederà provocando un bel guaio. Non ci resta che attendere le eventuali decisioni della redazione del GF Vip.