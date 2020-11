Ieri, finalmente, Stefano Bettarini ha fatto il suo atteso ingresso nella casa del GF Vip. Il ragazzo è stato accolto con freddezza da una concorrente in particolare. Parliamo di Elisabetta Gregoraci che, non appena lo ha visto, si è come gelata.

La tensione tra i due e palese e viene percepita da più di un gieffino. Non solo, anche i telespettatori si sono accorti del clima nella casa e alcuni, sul web, hanno iniziato ad avanzare ipotesi su una vecchia storia fra i due. A quanto pare, Milo Coretti, che nel 2007 partecipava al programma Buona Domenica con entrambi gli interessati, ha dato qualche conferma al riguardo.

In un’intervista a Nuovo Tv ha raccontato di una relazione nascosta tra la Gregoraci e il neo gieffino. Ecco alcune delle sue parole:

“Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, che ci fosse un vero fidanzamento. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima. Tutti lo sapevano perché nulla veniva nascosto. Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti. Rientrando Stefano Bettarini al GF Vip chissà che non possa riesplodere la passione?”.

Ma non finisce qui continua affermando: “C’è stata una mezza lite tra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa. So solo che si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità”. Anche Paola Perego ha parlato dell’accaduto, ma senza mai entrare nel merito e rimanendo sempre sul vago.

Dubbi al GF Vip: Le dichiarazioni di Paolo Perego

