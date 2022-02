GF Vip: svelato il contenuto della lettera di Soleil Sorge ad Alex Belli

Alfonso Signorini, nel corso della diretta, svela il contenuto della lettera scritta da Soleil per Alex

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, si torna a parlare della lettera segreta di Soleil Sorge. La confessione d’amore che la gieffina ha scritto ad Alex Belli.

Fonte Studio GF Vip

È ora di svelare il contenuto dello scritto e, Alfonso Signorini, ha tutte le intenzioni di far luce sulla misteriosa vicenda. Si manda in onda un video, in cui è la stessa Soleil che legge ciò che il cuore detta. La clip fa vedere i momenti più belli vissuti con Alex Belli.

Ecco quali sono state le parole della gieffina in diretta, alla presenza di Delia Duran. “Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna, con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso e ripenso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di paura o preoccupazioni. Abbiamo scoperto mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente”.

Fonte Studio GF Vip

Ma non finisce qui, i sentimenti espressi sono tanti: “Ci siamo lasciati perdere in quella dannata parola, amore. Per noi aveva un senso, come un affetto immenso, indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me”.

La Sorge finalmente ammette ci che per mesi è stato insabbiato: “Quel ti amo nascosto dalle famose coperte, ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicino nel tentativo di recuperare la retta via, di tornare alla tua vita, nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura”.

Poi la Sorge prosegue: “Mi sono sentita mortificata quando ho scoperto che tutto ciò ha messo in crisi il tuo rapporto. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Infine, proprio come nelle opere, è arrivato il momento di chiudere il sipario”.

Conclude con: “Da parte mia avrai sempre affetto, appoggio e pieno sostegno in ogni decisione. Penso di conoscerti e comprenderti in pieno. Per questo sento il bisogno di consigliarti una presa di posizione qualunque essa sia”.