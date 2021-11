La notizia del prolungamento del programma fino a marzo ha scosso tutti quanti i concorrenti del GF vip. Tra chi vuole andarsene e chi invece ha deciso di restare, la redazione ha pensato di correre ai ripari pianificando nuovi ingressi attraverso la porta rossa. Ed è proprio sulle cosiddette new entry del programma che si sono accesi i riflettori durante l’ultima diretta.

Fonte studio GF Vip

In particolare ad avere iniziato a far parlare di sé è Maria Monsè. Il tutto avviene nel corso delle nomination palesi. In modo del tutto inaspettato, Patrizia Pellegrino ha nominato proprio Maria. La donna è rimasta senza parole davanti a questo gesto, soprattutto perché anche Patrizia affronta la stessa difficoltà di essere una nuova arrivata nello show. Ovviamente questa situazione non è passata inosservata agli occhi del padrone di casa, Alfonso Signorini, che ha subito chiesto maggiori spiegazioni circa questa nomination.

Maria, senza indugi, spiega la situazione dal suo punto di vista, rivelando anche un retroscena inedito su quella che sembra diventerà la sua rivale. Queste le parole della Monsè: “Mi nomina perché in passato mi aveva già attaccata… mi ha aggredita ingiustamente per una sciocchezza.. avevo contattato suo marito per una cosa di lavoro”.

Ovviamente la Pellegrino non ha nessuna intenzione di assistere a questi attacchi in silenzio e risponde per le rime a Maria: “Lei aveva contattato mio marito già diverse volte e non solo una”. Questo interessante battibecco, purtroppo, è stato interrotto sul più bello dallo stesso Signorini, che doveva assolutamente portare a termine le nomination.

Il padrone di casa, però, promette che l’argomento sarà approfondito nelle prossime puntate. Maria, dal canto suo, sembra essersela legata al dito e dichiara guerra alla Pellegrino con queste parole: “Non ti preoccupare cara Patrizia che se ci sarà modo ricambierò il favore”. Insomma, si prevedono settimane di fuoco all’interno della casa più spiata dagli italiani, non ci resta che attendere le prossime puntate per saperne di più.