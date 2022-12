GF Vip, Taylor Mega pronta ad entrare nella casa come ospite speciale

Nel corso delle ultime ore il nome di Taylor Mega è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la famosa influencer sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip come ospite speciale per qualche giorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Stando alle ultime indiscrezioni, nuovi Vipponi potrebbero presto entrare nella casa di Cinecittà. Tra i nomi fatti possiamo citare Milena Miconi e Manuela Villa. Ma non è finita qui. Pare infatti che anche Taylor Mega entrerà nella casa di Cinecittà come ospite speciale.

A rendere pubblica la notizia è il settimanale ‘Chi’. Questo è quanto si legge sul nuovo numero del giornale:

Taylor, vedendo Giaele, dopo tutto quello che è successo nella Casa le ha detto: «Mi sembri mia nonna, svegliati! Sei stupenda perché sei un diamante, non sei bigiotteria, devi splendere. Sei bella perché sei libera, puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto a Capri è tanto e può dare tantissimo sia a chi segue da casa sia a quelli che vivono qui dentro. Se venissi nella Casa e vedessi questa Giaele non prenderei la confidenza che ho preso con te fuori di qui.

E, continuando, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato scritto:

E qui arriviamo a un altro punto. Taylor Mega potrebbe entrare nella Casa, per una settimana o anche di più? È quello che ha auspicato Alberto De Pisis. «Se Taylor entra nella Casa non mi trattengo più», ha detto il concorrente, scatenando l’entusiasmo della Mega. «Alberto, hai un carattere forte, mi hai fatto divertire, non ti stai dando tanto quanto ti davi con me, dovresti farti vedere per quello che sei, un animale da palcoscenico».

Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito il gossip in circolazione ed ha preferito rimanere in silenzio riguardo questa vicenda che ultimamente sta interessando molti i giornali di gossip.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Taylor Mega entrerà come ospite speciale per qualche giorno nella casa del Grande Fratello Vip.