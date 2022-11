Taylor Mega: le rivelazioni scottanti su Alberto De Pisis e Sofia Giaele

In occasione di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando, Taylor Mega si è resa protagonista di rivelazioni scottanti su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolare, l’influencer ha parlato della breve relazione con Alberto De Pisis e del flirt con Sofia Giaele. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Taylor Mega lascia senza parole tutti i suoi fan. Di recente il celebre personaggio televisivo è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni shock che lei stessa ha rilasciato in occasione di un’intervista a Turchesando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Mega (@taylor_mega)

In primo luogo, la modella si è lasciata andare ad alcune confessioni hot su Alberto De Pisis con il quale avrebbe vissuto una breve relazione:

Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse. Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa. Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato.

Così come sostiene la showgirl, la sua relazione con il Alberto De Pisis è stata breve ma intensa. Tuttavia, lei stessa ha ammesso di provare ancora gelosia per il suo ex fidanzato:

È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne.

Invece, per quanto riguarda Sofia Giaele, Taylor ha affermato di aver avuto un flirt con la gieffina durante il matrimonio con Bradford. Queste sono state le sue parole: