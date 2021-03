GF Vip: televoti truccati. Le accuse a Signorini: “Pessimo”

La finale del GF Vip si avvicina, mq non accennano a diminuire le polemiche sui voti, che molto telespettatori sono convinti siano truccati. È proprio questo il motivo per cui, in questi giorni, gli attacchi sui social verso il conduttore del reality Alfonso Signorini sono aumentati esponenzialmente.

Nei commenti di accusa non mancano anche insulti ed offese abbastanza pesanti al conduttore, il che evidenzia come il pubblico sia arrivato a saturazione. La segnalazione è sempre la stessa: esistono degli account fake sui social che vengono usati per pilotare i televoti. In questo modo, anche i residenti all’estero non avrebbero problemi a partecipare alle votazioni, nonostante questo sia assolutamente vietato dal regolamento del GF Vip.

A ricevere particolare vantaggio da questa “truffa” sarebbe la modella Dayane Mello. A quanto riporta Caffeina Magazine, gran parte dei voti truccati, infatti, arrivano proprio da Spagna e Brasile. Questa polemica va avanti ormai di pari passo con il reality e non accenna a diminuire nel corso delle settimane. Ovviamente, Signorini ha sempre negato ogni tipo di manovra irregolare, ma il pubblico non sembra affatto convinto, anzi non sembra proprio fidarsi.

La strenua difesa del conduttore ha messo i telespettatori ancora più in allarme. In molti sono arrivati a pensare che Signorini abbia un occhio di riguardo per Dayane e per questo non interverrebbe. Su Twitter e sui social sono molti i commenti sull’argomento. I telespettatori scrivono cose come: “Alfonso Signorini? pessimo uomo” o ancora: “Letteralmente inopportuno”.

Nel frattempo le eliminazioni continuano: l’ultima ad uscire è Rosalinda Cannavò, che dovrà anche fare i conti con la querela del suo ex finto fidanzato, Massimiliano Morra, che ha affermato in un post sul suo profilo social: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”. Non ci resta che attendere l’esito della puntata di questa sera.