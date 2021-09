È da poco ripartita la nuova stagione di UeD. Un appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità presentate quest’anno e ad oggi si accendono i riflettori sui nuovi tronisti del programma e in particolar modo su Joele.

La presentazione di Andrea Nicole ha creato scalpore nel pubblico. Parliamo della ragazza che da poco ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Ma c’è anche un’altra novità che lascia i fans del programma po’ perplessi. Dalle anticipazioni che arrivano dal vicolo delle news si sa che uno dei nuovi tronisti è invitato a lasciare il programma.

Stiamo parlando di Joele Milan, il quale non ha rispettato le regole che la produzione detta nel dating show. Infatti, mentre il ragazzo ballava con la corteggiatrice Ilaria, l’ha invitata a seguire uno dei suoi più cari amici sul suo profilo Instagram, così da permettere ad entrambi di poter messaggiare di nascosto.

Tale atteggiamento ha di certo creato qualche imbarazzo nella produzione, che ha pensato bene di mettere al corrente immediatamente la De Filippi circa ciò che stava accadendo. La conduttrice prende così la decisione di interpellare tutte le corteggiatrici del tronista, e una volta spiegato il fatto, decide di invitare Joele ad allontanarsi dallo studio. Il ragazzo era già stato precedentemente al centro di alcune polemiche per un’altra dichiarazione rilasciata.

Il tronista di UeD, infatti, nel suo video di presentazione raccontava di aver subito un tradimento. Tale affermazione però aveva trovato presto una smentita da parte proprio della sua ex fidanzata. La ragazza, tramite il suo profilo Instagram, non solo aveva smentito le dichiarazioni di Joele, ma aveva rimandato al mittente tutte le accuse. Infatti pare che sia stato proprio il ragazzo a tradire la ragazza, per poi raccontare una versione completamente ribaltata.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: