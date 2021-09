Tommaso Eletti appare in difficoltà dopo pochi giorni nella casa del GF Vip. Il giovane proveniente da Temptation Island pare starebbe pensando anche l’addio anticipato. Ieri sera era in nomination con Francesca Cipriani e il pubblico aveva deciso di salvare proprio la showgirl. Ma Alfonso Signorini ha comunicato che nessuno doveva abbandonare la casa ma che Eletti sarebbe andato in nomination con il più votato. Forse una notizia appresa non con tanto piacere da parte del giovane che appare sempre più sofferente.

Poche ore prima della puntata aveva confessato ai suoi compagni di non sentirsi a suo agio. “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro” – ha ammesso facendo intravedere una certa sofferenza.

Vedremo se il giovane resisterà almeno fino a venerdì quando ci sarà una nuova puntata del reality (televoto permettendo) o se invece decida di abbandonare anzitempo il gioco. Peccato che contro di lui c’è il contratto che i vip firmano prima di entrare in casa. E nel contratto sarebbe presente una clausola che obbliga chi abbandona volontariamente la casa a pagare una penale. Penale che stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000 ammonterebbe a circa 50mila euro.

Ma nel 2017 Cecilia Rodríguez nella casa del GF Vip quando cercò di far ragionare Cristiano Malgioglio sulla decisione di lasciare la casa, parlò di una cifra ben maggiore.

“Ma sai che poi dovrai pagare una penale enorme? Saresti disposto a pagare? Guarda che sono 100.000 €. Ci vogliono 100.000 € per lasciare il gioco” – disse la sorella di Belen. Insomma quel che è certo è che se si decide di abbandonare anzitempo la casa si deve pagare una penale. Cosa farà Tommaso Eletti?

