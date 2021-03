GF Vip: Tommaso Zorzi ad Amici? L’influencer svela la verità

Sono ormai diversi giorni che ai vocifera si un possibile approdo di Tommaso Zorzi al serale di Amici. Il vincitore del GF Vip, stando ai rumors, avrebbe già avuto un ingaggio da Maria De Filippi e questa notizia sembrava ormai data per certa. Erano tantissimi quello che sostenevano fermamente la news per cui la regina del palinsesto Mediaset avrebbe voluto Zorzi nel suo cast a tutti i costi.

Addirittura si era arrivato a pensare che il motivo per cui Tommy non ha partecipato come ospite a Live-Non è la D’Urso fosse dovuta proprio a questo. Venuto a conoscenza di questo susseguirsi di dicerie, è stato lo stesso Zorzi a spiegare come sono andate veramente le cose. L’influencer milanese ha messo i puntini sulle i tramite social network. Finalmente Tommaso ha deciso di dire la sua, smentendo le false voci che per diverso tempo hanno girato sul suo conto.

Zorzi ha pubblicato una Instagram story in cui dice tutto quello che c’è da sapere. In questo video, l’influencer smentisce ogni congettura. “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice ad Amici” scrive Zorzi, con una foto che ritrae proprio l’incontro tra lui e Maria durante il GF Vip. “Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbero sempre bene. Stagista per sempre” continua Tommaso, forse un po’ rammaricato. Quindi Tommaso non farà parte del cast serale di Amici.

Maria De Filippi non ha ancora chiamato Zorzi per offrirgli un lavoro, a differenza di quanto continuavano a sostenere i gossip più insistenti. Eppure qualcosa rimane ancora irrisolto: perché Tommaso non ha partecipato a Live-Non è la D’Urso? Al riguardo, l’influencer non ha fatto precisazioni. I fan speravano di vedere il vincitore del GF Vip nella puntata del 7 Marzo.

Eppure, Carmelita si è ritrovata a poter contare solo sulla presenza di Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò. Questo resta un grande interrogativo irrisolto. Nel frattempo, però, sappiamo che Tommaso ha avuto modo di incontrare, nella sua città, due dei concorrenti con cui ha costruito il rapporto più solido nella casa di Cinecittà: Stefania Orlando e Francesco Oppini. Ma il motivo di questo incontro non è solamente la voglia di rivedersi, ma anche tutto quel che riguarda i suoi due cari amici.