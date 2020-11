Tommaso Zorzi, fredda Elisabetta Gregoraci e la mette a tacere: "Non lo facciamo come cocker"

Nella casa del GF VIP potrebbero arrivare nuovi concorrenti. Tommaso Zorzi ha più volte ipotizzato l’ingresso di un concorrente gay. “Secondo me arriva qualcuno per te” ha ipotizzato l’amico Francesco Oppini, proprio riferendosi l’influencer.

FONTE CASA GF VIP

Nel frattempo Andrea Zelletta sta trascorrendo un periodo particolarmente difficile. L’ex tronista piange spesso e si sfoga con il suo amico Enock. Tommaso Zorzi non si lascia intenerire, anzi secondo l’influencer è tutta una tattica.

A tal proposito il ragazzo dice:

“Andrea è in crisi perché è in nomination. Per lui andare in nomination è lesa maestà. Quando sei in nomination ti trema un po’ la sediolina sotto il sederino. Quindi uno dice ‘cosa faccio quando sono in nomination?’. Piangi amore, tiri fuori il tuo lato tenero. Intenerisci, la gente va intenerita altrimenti non ti vota. Lui vuole conquistarsi del terreno”.

Ma Tommaso ne ha proprio per tutti e si scaglia anche contro Elisabetta Gregoraci, criticandola aspramente. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. In casa si parla della probabilità che ci siano nuovi ingressi , tra cui anche quello di un concorrente gay. Subito arriva il commento dall’ex signora Briatore, la quale afferma che le piacerebbe vedere formarsi una coppi gay all’interno del reality.

FONTE CASA GF VIP

Elisabetta dice: “Sarebbe bello se ci fosse la prima coppia gay”. Tommaso, stizzito dalle parole della Gregoraci, la fredda immediatamente e la mette a tacere: “Beh certo ma non è che se si incontrarono due gay si forma per forza la coppia come se fossero due cocker”. Ovviamente gli utenti Twitter si sono scatenati. Pioggia di commenti. Un utente scrive: “L’ha asfaltata”.

FONTE CASA GF VIP

Un commento estemporaneo, quella di Elisabetta Gregoraci, che però non è piaciuto affatto al mondo social, soprattutto ai tantissimi fan di Tommaso. Una notizia è certa: a breve ci saranno nuovi ingressi, e indiscrezioni hanno già rivelato dei nomi, uno per tutti Cristino Malgioglio, volto già conosciuto dai fan del GF Vip in quanto ex concorrente della scorsa edizione.