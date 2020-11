Non c’è puntata del Grande Fratello Vip in cui Elisabetta Gregoraci finisca in secondo piano. La bellissima showgirl è sicuramente una dei personaggi più forti e “divisivi” nel reality show di Canale 5.

Elisabetta Gregoraci non finisce in penombra

Lunedì 9 novembre, durante il consueto appuntamento (il diciassettesimo) in prima serata, ne sono successe di tutti i colori. Tantissime le novità, dalla squalifica comminata a Stefano Bettarini, per essersi lasciato scappare una bestemmia, alla sorpresa di Alba Parietti al figlio Francesco Oppini. Eppure, nonostante i numerosi momenti emozionanti vissuti durante la diretta, ancora una volta l’ex moglie di Flavio Briatore ha saputo conquistarsi un suo spazio.

Stampa animalier

Dopo aver già azzardato molto in tempi non sospetti, Elisabetta Gregoraci ha nuovamente deciso di osare, sfoggiando una stampa animalier. La calabrese ha indossato una jumpsuit leopardata, completando l’outfit con scarpe di lusso e orecchini.

Nel corso della diretta del lunedì sera la donna è apparsa in forma strepitosa. Ha deciso di mettersi una jumpsuit dallo stile “selvaggio”di Elisabetta Franchi, un modello aderente con il bustier con le spalline e lo scollo a cuore, abbinandolo a pantaloni a sigaretta. Il prezzo? 439 euro! Non esattamente quattro stracci presi al mercato… Ma c’erano dubbi in proposito?!

Sandali Gucci

Andando comunque avanti con il look di Elisabetta Gregoraci, passiamo alle calzature, ai suoi sandali preferiti, ossia quelli neri con il tacco a spillo di Gucci: prego, aggiungere altri 650 euro sul conto! E ancora gli immancabili bracciali preziosi da cui non si separa mai e un paio di orecchini Dior della collezione Tribales.

Elisabetta Gregoraci elegante come nessun’altra

Si tratta di due perle in resina bianca e pendenti con la finitura color oro, che sul portale ufficiale della Maison vengono venduti a 390 euro. Insomma, in quanto a stile ed eleganza Elisabetta non è seconda proprio a nessuno!