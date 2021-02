GF Vip: Tommaso Zorzi consola Giulia Salemi, ma è una strategia

Al GF Vip, Tommaso Zorzi comincia ad avere qualche rimorso di coscienza. Ieri, la nomination collettiva ai danni di Giulia Salemi ha incrinato ancor più gli equilibri già precari nella casa, e l’influencer milanese si è chiuso in cucina con Stefania Orlando e Adua Del Vesco per congegnare una strategia.

Il consiglio di Zorzi alle due gieffine è quello di “Sfruttare questa occasione per avvicinarsi a Giulia”, per evitare il rischio di essere accusati di accanirsi contro la Salemi in uno schema “Branco contro uno”. Queste le parole dell’influencer: “L’unica roba è che non voglio che passi il messaggio dell’accanimento quindi magari in settimana se uno riesce a metterci un… Qua è un attimo che sembra il gruppo, il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari uno può anche sfruttare questa occasione per avvicinarsi, no?”.

Durante la notte, Giulia Salemi è scoppiata in un pianto a dirotto e Zorzi è subito arrivato in soccorso, dandole appoggio. Viene da chiedersi se si tratti di una strategia o di un gesto di affetto sincero. In ogni caso, questa tregua ha scaldato il cuore di tutti, tanto che anche Alessia Marcuzzi ha espresso il suo entusiasmo.

Dopo la puntata di lunedì del GF Vip, Zorzi ha voluto spiegare come mai non ha nominato Giulia:

“Le nomination questa settimana erano chiare, ho nominato Zenga per disperdere il voto perché ero sicuro che il gruppo avesse nominato Giulia e che Stefania sarebbe andata al televoto perché nominata da Giulia e Pierpaolo. Dare il mio voto a Giulia sarebbe stato accanimento, ormai con questa puntata ci siamo chiariti e non mi va di stare lì a nominarla”.

In ogni caso, Giulia è finita al televoto insieme a Stefania Orlando ed ora le sue sorti sono nelle mani dei telespettatori. Non ci resta che attendere i risvolti di questo televoto.