GF Vip: Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi: “Ci vuole decoro”

La casa del GF Vip non si smentisce mai. Nelle ultime ora è nata una nuova lite. I protagonisti? Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. L’influencer, in particolare, non condivide il modo in cui Giulia sta portando avanti la sua liaison con Pierpaolo Pretelli. Per di più, Zorzi ha etichettato come “di pessimo gusto” i momenti di passione che i due innamorati si sono concessi durante la notte di Capodanno.

L’influencer, quindi, ha deciso di parlare delle sue impressioni al riguardo con Giulia. I due “fidanzatini” sono già stati rinominati dal pubblico, e il loro rapporto sembra andare a gonfie vele. Ma Zorzi ha delle precisazioni da fare. Secondo Tommaso, del momento che i due hanno scelto di mostrare la loro intimità alle telecamere, non possono lamentarsi o stupirsi della reazione del pubblico e dei genitori. Secondo Zorzi, striscioni volanti e frecciatine sarebbero la conseguenza logica dei loro comportamenti.

Ecco il commento dell’influencer: “Il bacio in piscina era più spontaneo e tenero, invece l’altro sembrava una roba forzata in un momento in cui ti chiedo di fare una cosa. Sembrava quasi un limone da sbronzi. Io ti parlo proprio del gusto del gesto in sé. Limonare duro in televisione, non lo comprendo. Poi non ti lamentare se la gente si mette in mezzo”. Giulia Salemi, a queste parole, ha perso le staffe. Infuriata, ha intimato a Zorzi di essere più rispettoso e usare del tatto: “Sei mio amico, un minimo di tatto maggiore puoi averlo”. Ma Zorzi non molla di un centimetro, e cerca di far capire all’amica la sua posizione: “Giulia sei grande e vaccinata e questa cosa tra l’altro l’hai già fatta.

A parte che non sono io che ti devo dire come gestire i tuoi rapporti. C’è un decoro, c’è un gusto”. Ma Giulia, sempre più piccata, risponde per le rime: “Io ho seguito il mio istinto, mi sono lasciata andare senza freni. Non infierire, ho capito, ti ha fatto schifo perché era volgare. Io quando ti parlo mi relaziono con te in modo diverso. Quando si parla dei miei sentimenti voglio essere trattata con più tatto perché io ti parlo e uso tatto e pretendo lo stesso trattamento”.

La discussione nel GF Vip, è continuata a lungo, attirando l’attenzione degli altri coinquilini. Tommaso Zorzi ha fatto presente alla Salemi che questa situazione potrebbe creare un pregiudizio su di lei, specie se la relazione non andasse per il meglio: “Uno che non la conosce dice ‘Questa è una che va nei reality e si fa la storia‘”.