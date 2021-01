Tommaso Zorzi su Dayane Mello: “Tante cose non posso dirle perché..”

Tommaso Zorzi ha rivelato di non poter dire molte cose su Dayane Mello, il motivo? L'ex compagno di lei, Stefano Sala

Nella casa del Grande Fratello Vip in molti si conoscevano già. Come anche Alfonso Signorini ha sottolineato, sembra di essere un po’ alla “Milano da bere”. Questa volta, vecchi screzi, sono emersi tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Durante una conversazione con la new entry Cecilia Capriotti, l’influencer 25 enne ha lanciato una vera e propria bomba. Seppur Tommaso spara a zero su tutti, sulla modella brasiliana non può sbilanciarsi.

Il motivo che lo spinge al silenzio è l’amicizia che lo lega con l’ex compagno di Dayane Mello.

“Lei è la mamma della figlia di uno dei migliori amici“, ha spiegato Tommaso Zorzi alla vip più chic della casa, “Lui è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace“.

A sostenere la tesi dell’influencer sono state delle parole di Stefano Sala all’inizio di questo Grande Fratello Vip. Le dichiarazioni che fecero molto arrabbiare il ragazzo erano rivolte alla figlia che i due hanno in comune:

Perché Dayane non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c**o così”.

Sofia, la bambina, per i primi anni di vita ha vissuto con i genitori di Sala, attualmente vive con la nuova compagna di lui, Dasha Dereviankina e il fratellastro Damian.

Attualmente, non sono ben chiari i rapporti. All’inizio del GF VIP c’è stato lo scontro, ma a convincere la modella a rimanere nella casa è stata proprio la sua ex suocera. Sembra tuttavia che per il momento tutti vadano civilmente d’accordo. Ma durerà?

Alfonso Signorini prima o poi parlerà di questo rapporto a tre che ancora non è venuto a galla?