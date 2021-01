GF Vip, Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi: “Si sente la regina”

Alcuni concorrenti del GF Vip, si sa, sono gli indiscussi protagonisti. Tommaso Zorzi, sicuramente, è uno di questi. I suoi interventi creano sempre interessanti discussioni e nuove dinamiche nella casa. Negli ultimi periodi Tommaso sembra aver iniziato ad attaccare Giulia Salemi.

Questa mossa ha stupito molti dei fan dell’influencer, proprio in virtù della forte amicizia, che lo legava a Giulia da molto prima della partecipazione di entrambi al reality. Zorzi sembra non sopportare più i modi di fare della sua (forse ex) amica. Tommy aveva già parlato dei suoi dubbi sulla relazione tra Giulia e Pierpaolo Petrelli, ma non era stato affatto preso in considerazione.

Secondo Tommaso, far parlare di loro come coppia sarebbe una mossa azzardata nel percorso del reality del GF Vip: “A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”. Sabato sera, poi, i toni si sono fatti più accesi. I gieffini hanno dato un Toga Party, e, complice l’alcol, Zorzi ha pronunciato parole pesanti nei confronti della ragazza: “Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene“. Ovviamente, tutto alla presenza di Dayane e Rosalba.

Gli equilibri si sono incrinati, Giulia e Tommy non sono più in sintonia, questo forse anche per una strategia dell’influencer. Zorzi, però, è contrario alla relazione tra Giulia e Pretelli, anche perché è in pensiero per l’amica in fondi. Tommy Zorzi pensa che, fuori dalla casa, Pierpaolo vorrà essere un padre presente per suo figlio e Giulia non sarebbe più la priorità per l’ex velino.

Ecco le parole di Tommaso: “Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose“.