Tommaso Zorzi entra in crisi nella casa del GF Vip: “Io non resisto, te lo dico”

Il gieffino Tommaso Zorzi va in crisi per aver scoperto che il GF Vip potrebbe prolungarsi oltre l'8 febbraio

Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, entra in un momento di crisi dopo aver capito che il programma non terminerà l’8 febbraio. A scaturire i dubbi del gieffino riguardo la questione è stata una conversazione con l’inquilina Samantha de Grenet.

Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha ribadito più volte che non avrebbe accettato di rimanere nella casa più spiata d’Italia in caso di prolungamento del programma. Ma una conversazione con l’amica Samantha de Grenet fa insorgere in lui numerosi dubbi.

Sta contando i giorni che lo separano dalla fine di questa esperienza Tommaso Zorzi, ma qualcosa potrebbe non andare secondo i suoi piani. Infatti, le espressioni di Samantha riguardo l’argomento avrebbero scaturito nel giovane una serie di incertezze.

Queste sono state le sue parole:

Samantha, se sai qualcosa dimmelo.

Ha chiesto Tommaso alla donna senza però ricevere alcuna risposta. E continuando:

Io non resisto, te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto.

Immediatamente il gieffino si è recato nel confessionale per chiedere chiarimenti senza però ottenere riscontri. E così, sconsolato, Tommaso si è disteso sul letto dove ha confessato all’amica del cuore Stefania Orlando:

Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8 febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno. Ma possono darmi una risposta del genere? Puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirle quando finisce?

Ancora nessuna notizia sul probabile prolungamento di questa edizione del GF Vip. Il programma, il cui termine è stato rinviato dal 4 dicembre all’8 febbraio, potrebbe vedere la sua definitiva fine tra il 26 e il 28 febbraio. Nonostante sia un tema ampiamente discusso, gli inquilini dovranno ancora aspettare per avere notizie ufficiali dalla produzione.