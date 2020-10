Questa edizione del GF Vip è carica di emozioni. Ci sono scontri, liti, legami che si creano e altro che si spezzano. A quanto pare uno degli esempi perfetti di ciò e l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nel corso della notte scorsa c’è stata un’accesa discussione tra i due gieffini, che ha portato il loro rapporto ai ferri corti.

Nell’ultima puntata il conduttore Alfonso Signorini mostra a tutti i concorrenti dei video di Francesco Oppini che rivelano in qualche modo i calcoli che il ragazzo sta affinando, dando vita ad una sorta di strategia di gioco. A quanto sostengono alcuni inquilini, Oppini ha avuto un avvicinamento a Zorzi ben studiato a tavolino, per debellare l’ombra della presenza di gruppi all’interno della casa.

Al termine della diretta del GF Vip, i due ‘amici’ si sono confrontati. Ma pare che non abbiano trovato affatto un punto di incontro. Tommaso chiede dei chiarimenti su alcune parole che gli sono risultate poco chiare. Una tra queste è: “essersi liberato di tre pesi” frase pronunciata da Francesco, chiaramente riferita a Zorzi Orlando e Ruta.

La risposta del telecronista non è tardata ad arrivare: “Ti interessa per quale motivo? Quello che ho vomitato addosso a Stefania? Uno è perché lei diceva che io ero uno dei suoi preferiti che non mi avrebbe mai nominato e invece e dopo invece vengo a sapere che lei dice in giro che sono l’unico non limpido della Casa!”.

Ma non finisce qui, perché Tommaso continua a inveire e Oppini così aggiunge:

“Mi dispiace io ti dico una cosa, a prescindere che mi hai nominato o no, se l’avessi fatto io al contrario ci saresti rimasto peggio. Ad esempio Stefania, io la conosco fuori e qua sta facendo il copia e incolla. Io non spreco tempo per persona se non gli voglio bene, ci rimango male e pensavo fossi più sensibile. Forse hai anche tu una strategia, se vuoi fuori ne riparleremo”.

Una reazione del tutto inaspettata quella di Andrea Zelletta, che questa volta non difende il suo amico ma si schiera dalla parte dell’influencer.

Secondo Andrea, il fatto che Zorzi ci sia rimasto male è del tutto comprensibile. Ma di certo Zalletta non difende Stefania Orlando, dichiarando che secondo lui la donna mette troppa zizzania.