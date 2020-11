Tommaso Zorzi continua ad essere uno dei concorrenti più amati del GF Vip. La sua tendenza a non avere peli sulla lingua e la sua spontaneità hanno determinato il suo successo, e gli hanno assicurato un posto nel cuore del pubblico. Insomma, Zorzi è uno dei favoriti, e sembra proprio ambire alla vittoria e tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Già durante il primo giorno, il ragazzo si era scontrato con un’altra delle personalità dirompenti della casa: la contessa De Blanck. Per fortuna, la tregua tra i due è arrivata subito. Insomma, un percorsi lineare per Zorzi, che oltre alla simpatia del pubblico, è riuscito a diventare anche un punto fermo per i suoi coinquilini. Le donne della casa lo hanno eletto il più sexy della casa, e tra loro, Zorzi sembra aver trovato una grande amica in Stefania Orlando, che dal canto suo è sempre sul piede di guerra con la contessa.

Ieri nella casa del GF Vip, ancora una volta, le due hanno finito col litigare furiosamente. Tommaso Zorzi, con la sua proverbiale sofisticatezza, ha cercato di rabbonire gli animi tra le due cambiando discorso e sdrammatizzando. In questo frangente è venuta fuori qualche rivelazione scottante. Giacomo Urtis ha colto la palla al balzo, ed ha chiesto a Zorzi con quale cantante italiano inizierebbe una storia.

L’influencer, senza ripensamenti, ha subito spiegato il suo punto di vista. Mentre, tra le star internazionali, la scelta di Tommaso Zorzi ricade senza dubbio su Ricky Martin, tra i grandi cantanti italiani ha indicato senza esitazioni: “Nigiotti, è bono. Damiano dei Maneskin. Anche Enrico, uno dei diretti interessati, ha condiviso questo spezzone sui suoi social, ringraziando. Zorzi, ha anche raccontato un evento divertente che aveva coinvolto Mahmood.

“Il 31 agosto 2019 mi convinco e gli scrivo: ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero. Solitamente non sono così sfrontato ma per questa volta ho deciso di esserlo. Ti va se uno di questi giorni ci beviamo un caffè? Buona giornata’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma”. E conclude raccontando: