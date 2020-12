GF Vip: Tommaso Zorzi rivela ai suoi compagni la sua decisione

In queste ore il gieffino più amato del GF Vip ha comunicato la sua decisione. Tommaso Zorzi sembrava ancora molto scosso dalla diretta e dalle liti all’interno della casa, tanto che il giorno seguente all’accaduto era veramente con il morale a terra. Dopo la colazione, ha raggiunto Sonia Lorenzini in giardino (sua acerrima nemica) e l’ha abbracciata. Stefania Orlando, un po’ ironica ma anche abbastanza sorpresa, ha commentano l’accaduto considerandolo a dir poco surreale.

Zorzi ha replicati: “Ma sai che le voglio bene?”. Ma la Orlando non è l’unica sorpresa, anche Cecilia Capriotti vedendo la scena ha ribattuti: “Ma allora se abbracci Sonia stai proprio male, che ti senti?”. Stefania Orlando, tornata seria d’un tratto, ha chiesto a Zorzi di cambiarsi di abito, visto il suo stato trasandato, per migliorare un po’ le cose. Ma l’influencer ha rivelato in maniera del tutto inaspettata, di non avere più vestiti, dopo aver rifatto la valigia: “Mi sta venendo un esaurimento” confessa.

Cecilia Capriotti per tirarlo su di morale e strappare una risata ha risposto: “Ma le dive sono così. Marilyn Monroe si svegliava così, depressa e piangeva”. Poi, tutti insieme, sono andati a riprendere i vestiti del gieffino, e hanno così deciso di disfare la valigia.

Stefania Orlando, quando ormai era sicura che Zorzi non sarebbe più andato via, ha esclamato: “Dammi un bacio, sono felice. Amore, la vedi la mia felicità”. Tutti, sia dentro che fuori la casa del GF Vip, si sono tolti un peso dallo stomaco. Sarebbe stato terribile, per il pubblico e il reality, dover rinunciare ad un concorrente dinamico e protagonista come Tommaso.

Eppure, l’influencer sembrava irremovibile quando ha affermato, rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura: “Ho deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso nel GF Vip, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell’interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dentro e più vado avanti più sbaglio”. Tutto bene quel che finisce bene.