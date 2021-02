GF Vip: Tommaso Zorzi rivela la sua strategia

Il GF Vip è diventato un susseguirsi di piani e strategie. Tommaso Zorzi, in particolare, dopo le ultime nomination, ha rivelato il suo gioco, ammettendo di aver fatto qualche calcolo prima di fare il suo nome in puntata. Questa settimana, i potenziali candidati al televoto erano Giulia Salemi (che ha ricevuto un voto di massa), Stefania Orlando (che è stata votata dai due Prelemi) e Andrea Zenga (che ha avuto la nomination di Dayane Mello).

Tommy, però, è più furbo di quanto non sembri ed ha messo a punto una strategia di gioco invidiabile a ferrea. L’influencer milanese ha deciso di disperdere il suo voto, facendo il nome di Samantha De Grenet. La situazione finale, quindi, è stata questa: Il 5 voti a Giulia, 2 a Stefania, 1 a Zenga, 1 a Samantha. A qualche giorno dalla puntata Tommaso Zorzi ha svelato il suo gioco ai suoi amici nella casa:

“Se io avessi nominato Andrea Zenga anche lui sarebbe finito al televoto con Giulia e Stefania. Lo avrei mandato al macello, e poi strategicamente uno a mio avviso meno forte al televoto me lo porto fino alla fine. Che faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti forti in finale? Eh no. Io ho lasciato che andassero quelli forti al televoto”.

Un voto molto lungimirante quello di Zorzi, che subito dopo aggiunge: “Avrei potuto mandare Zenga ma sarei stato pazzo, perché sarebbe uscito lui quasi sicuramente. Noi finalisti ci siamo detti le nostre nomination prima di farle, sapevamo che Giulia sarebbe finita al televoto. L’unico dubbio era su Rosalinda che se non avesse nominato Giulia avrebbe nominato Stefania”.

E ancora: “Pierpaolo aveva detto che avrebbe nominato Stefania, mentre tu [Dayane, ndr] avevi detto che nominavi Zenga. Così ho nominato Samantha ed ho buttato via il voto”. Samantha, che ha ascoltato le idee dell’influencer con attenzione, ha commentato: “Dal punto di vista del gioco non fa una piega, un vero stratega”.

Tutto ciò fa nascere un’interrogativo: se a soccombere al televoto non fosse Giulia, ma Stefania, come reagirebbe Tommaso Zorzi? Perché in tal caso sarebbe anche lui in qualche modo responsabile della sua eliminazione. Non dimentichiamo che uno dei vip che si trova nella casa del GF Vip da settembre custodisce ancora gelosamente il biglietto: “rientra in gioco”. Potrebbe trattarsi proprio della Orlando.