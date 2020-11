Non mancano mai i colpi di scena nel GF VIP. Questa volta a lanciare il gossip è Tommaso Zorzi confermato anche da Giacomo Urtis. L’influencer racconta un retroscena su Selvaggi Roma.

Zorzi di tutto punto parlando con i suoi compagni dice:

“Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram l’ha poi sput***nata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di merda in più o una figura di merda in meno a lei non le cambia la vita, le fa gioco”. Come precedentemente anticipato a confermare il gossip di Tommaso arriva anche il famoso chirurgo, ospite del GF VIP, Giacomo Urtis che dichiara: “Si si è tutto vero”.

Infatti risale a non poco tempo fa il post di Eliana Michelazzo proprio contro Selvaggia Roma. Le accuse sono chiare le dà più e più volte della ladra. La Michelazzo afferma che la sua ex coinquilina le ha sottratto indumenti e non solo anche accessori moda, borse orecchini ciabatte. Insomma un bel guardaroba rifornito un po’ di tutti.

Il post di Eliana dice: “Impara a fermare le tue manine perché sei una ladra, mi mancano: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte LV e intimo vario. Dai carabinieri ci son andata io cara Sabrina (Selvaggia è il nome falso) ma le ladre coprono anche il vero nome“. Si infatti la Michelazzo non ha solo denunciato l’amica per furto ma ha anche pubblicato e smascherato la sua vera identità.

Infatti Selvaggia Roma in realtà si chiama Sabrina Haddaji. A quanto si sostiene la scelta del cambio nome è stata fatta per evitare un po’ di problemi. Insomma questa nuova coinquilina sta sollevando un gran polverone dentro e fuori dalla casa. Ormai la guerra con la Gregoraci per Pierpaolo Pretelli è dichiarata. Il pubblico avrà apprezzato questo suo carattere dirompente? Non ci resta che attendere i risvolti di questo sera.