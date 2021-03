Tommaso Zorzi a Verissimo, Silvia Toffanin annuncia: “Momenti iconici”

Tommaso Zorzi è stato invitato come ospite da Silvia Toffanin. In realtà, la conduttrice di Verissimo ha deciso di far entrare nel suo studio tutti i finalisti di questa edizione del GF Vip. I vip si rincontreranno nella puntata di sabato 6 marzo. È già certa la presenza di Tommaso Zorzi, del secondo classificato Pierpaolo Pretelli e anche quella di Stefania Orlando.

Le uniche ancora in forse sono Dayane Mello e di Samantha De Grenet.Tutti sicuramente racconteranno le loro esperienze, emozioni e delusioni nel corso di questi 5 mesi passati nella casa di Cinecittà. Ovviamente, i riflettori sono puntati soprattutto sul vincitore. Infatti, l’influencer milanese ha già ricevuto una presentazione fuori dagli schemi da parte di Silvia: “Ci ha regalato gioie, emozioni e momenti iconici.

E ancora: “Sabato a Verissimo il vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi”. Possiamo già fare qualche pronostico sugli argomenti che verranno toccati nel corso della puntata. Di certo la Toffanin farà qualche domanda a Zorzi sul suo rapporto con Francesco Oppini. La loro amicizia è nata nella casa, ma Tommy ha ammesso di esserne “un po’ innamorato”.

Tommaso Zorzi contro Salemi

Di certo sarà inevitabile anche qualche riferimento a Giulia Salemi. La milanese è già stata ospite di Silvia Toffanin, ed ha parlato di Tommaso dicendo di essere stata ferita dai suoi comportamenti. Giulia, infatti, ha rivelato: “L’ho sempre reputato un amico. Una notte ho deciso di parlagli, ma lui mi ha risposto in modo secco, onesto e freddo e ha detto che per lui questa amicizia non c’era. Mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanto insieme”.

Giulia ha lasciato spazio ad un confronto, però, dicendo queste parole: “Nonostante quello che è successo abbiamo un punto da cui ripartire oppure chiudere definitivamente”. Insomma, questa puntata di Verissimo si preannuncia come una vera bomba. Non vediamo l’ora di sentire cosa accadrà.