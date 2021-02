GF Vip: Tommaso Zorzi sorpreso per un messaggio del padre

La diretta di ieri del GF Vip è stata carica di colpi di scena. Gran parte della puntata è stata dedicata a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma un momento molto toccante ha riguardato Tommaso Zorzi, che ha ricevuto una splendida e inaspettata sorpresa. Ad avere l’idea è stato Lorenzo, padre di Zorzi. L’uomo ha avuto un pensiero splendido ed ha sorpreso suo figlio con un videomessaggio, completamente registrato e montato da lui.

Questa, forse, è la prima volta in cui vediamo Tommy che non sa cosa dire. L’influencer milanese ha sempre descritto il rapporto con il padre come difficile e altalenante. A detta di Zorzi suo padre è stato esemplare fino al divorzio con la moglie, nonché sua madre. Da quel momento il rapporto non è stato più lo stesso. Tommaso, però, non si nasconde dietro un dito e ammette che la colpa è principalmente sua, nonché una certa sofferenza per questa distanza.

Zorzi stesso ha ammesso, confidandosi con Alfonso Signorini, la voglia di voler recuperare il rapporto con suo padre. Lorenzo, sentendo queste parole, non ha aspettato un minuto e pur non volendo apparire in TV ha mandato un pensiero a suo figlio.

Una sorpresa splendida: un video ed una lettera scritte col cuore. Tommaso sicuramente non poteva immaginarsi niente del genere ed è subito sembrato molto emozionato. Lorenzo gli ha confidato di seguire il suo percorso giorno dopo giorno e ne è stato entusiasta ed orgoglioso.

Per di più, ha voluto fare un riepilogo dei momenti più importanti nella vita dell’influencer milanese e si è infinitamente complimentato per le battaglie di Zorzi contro il bullismo, la discriminazione e i pregiudizi. Tommaso, come da sua stessa ammissione, è rimasto piacevolmente colpito. Di sicuro nuovi e emozionanti risvolti ci saranno per i due protagonisti una volta terminato il reality del GF Vip.