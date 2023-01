GF Vip, tre super ospiti nella prossima puntata: ecco di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più popolari e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle prossime puntate, al programma condotto da Alfonso Signorini ci saranno tre nuovi super ospiti tra cui un volto aveva già fatto il suo ingresso nella casa del GFVip. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Nel corso dell’ultimo periodo, il cast dei concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini è stato rigorosamente ampliato. Nei prossimi giorni, altri tre volti faranno il loro ingresso nel reality show ma non si tratta di nuovi gieffini.

Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, un’amata ex vippona farà il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del GFVip.

Invece, per quanto riguarda gli altri due ospiti , questi ultimi sono due ex fidanzati di due concorrenti attuali nella settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Matteo Damante e Chiara Rabbi.

A diffondere lo scoop è stato Gabriele Parpiglia attraverso la pagina Instagram di “Casa Pipol”. Queste sono state le sue parole:

Da febbraio sono previsti dei nuovi ingressi al Grande Fratello, che

non saranno però dei concorrenti. Saranno degli ospiti. Staranno tot

settimane. Tra questi possiamo fare due nomi, ci sarà il probabile

ritorno di Jessica Selassié. È stato chiesto a Matteo Diamante di

entrare. Questi nomi li stiamo dando in esclusiva a Casa Pipol. Non è

detto che Chiara (Rabbi, ndr), che ripeto come ho detto l’altra volta

stava aspettando una risposta per fare la tronista a Uomini e

Donne, non possa essere anche una di questi ingressi.