Tommaso Zorzi ha un ammiratore segreto che per riuscire a farsi notare, ha fatto un gesto eclatante

Tommaso Zorzi è tra i personaggi più attivi in questa nuova edizione del GF Vip. Sempre pronto a esprimere la sua opinione, anche a costo di creare zizzania, Tommaso, con il suo carattere schietto, ha presto conquistato il pubblico. Ma il pubblico non è stato l’unico ad essere affascinato dall’influencer.

A quanto pare Zorzi ha un ammiratore segreto. Questo ragazzo, per riuscire a farsi notare, ha deciso di fare un gesto eclatante. L’ammiratore ha inviato un aereo al GF Vip. Non solo, insieme all’aereo il misterioso ammiratore ha dedicato a Zorzi una frase, citazione di La Cura di Franco Battiato, che è, guarda caso, una delle canzoni preferite dell’influencer. L’aereo ha con sé uno striscione, con scritto: “TZ, sei un essere speciale e unico. Simone, tuo fan numero 1”.

La reazione di Tommaso è stata alquanto inaspettata. L’influencer non è sembrato emozionato ma, anzi, abbastanza titubante. “A questo punto io non scoprirò mai chi è Simone, anche se mi scrive in direct quando mai lo trovo? Rimarrò con un cruccio”.

Insomma, Tommaso è confuso, ma sicuramente apprezza il gesto, tanto che dice: “Ho sempre detto che sogno un uomo che mi dedichi La Cura di Battiato e lui mi ha scritto ‘sei un essere speciale’. Chi è Simone?”. Infine, Zorzi chiede l’intervento di un personaggio inaspettato. L’influencer chiede aiuto a Barbara D’Urso, pregandola di rintracciare il misterioso Simone.

Zorzi, ironicamente, dice: “A questo punto mi appello alla massima autorità, ovvero Barbara! Barbara, scopri chi è Simone! Non voglio diventare la nuova Pamela Prati!“. Stefania Orlando ha cercato di far notare a Zorzi che la prova dell’esistenza di Simone è l’aereo che gli ha inviato.

Ma Tommaso Zorzi non si lascia convincere e affermare: “Beh amore, anche Sebastian e Rebecca mandavano i video. Io mi appello a Barbara”. Chissà come andrà a finire questa storia e soprattutto chi è Simone.