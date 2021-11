Anche quest’anno il GF Vip, il popolare reality show presentato con grande perizia da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sta riservando molti colpi di scena. Uno dei più grandi però non riguarda i concorrenti, bensì l’organizzazione del gioco. Da più parti è riportata un’indiscrezione veramente clamorosa.

Fonte Studio GF Vip

Il conduttore in accordo con la produzione sarebbe molto vicino a decidere e comunicare di voler prolungare il GF Vip eguagliando almeno la precedente edizione. Ancora non c’è una data sicura, ma sembrerebbe plausibile il 14 marzo per la finale. Per poter prolungare la trasmissione c’è assoluto bisogno di nuovi concorrenti. Già da molti giorni è partito il toto nomi.

Ne sono stati fatti moltissimi tra i quali quello del “Divino Otelma”. Ma negli ultimi giorni la notizia di un possibile ritorno sta infiammando i fan del programma. Il nome di Valeria Marini sarebbe diventato ormai ricorrente. La vip, che non avrebbe confermato ne smentito, ha già partecipato a due delle sei edizioni andate in onda, riscuotendo un grande consenso.

La soubrette oltretutto potrebbe anche risollevare un po’ le dinamiche interne alla casa che in realtà sono piuttosto flebili ad eccezione di qualcuna. Il settimanale “Oggi” ci dice che la Marini sarebbe pronta ad entrare già nelle prossime settimane partecipando così per la terza volta al GF Vip. Poi il giornalista che si è occupato della notizia ci dice che la soubrette è sicuramente la persona più adatta a scuotere i vari inquilini dal “torpore” regnante nella casa , dove tutto si riduce ai teatrini tra Soleil Sorge e Alex Belli e poco altro.

Infine conclude dicendo che nessun personaggio riuscirebbe a rivitalizzare questa edizione meglio di Valeria Marini. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa indiscrezione che ha già del clamoroso a dir poco.