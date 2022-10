GF Vip, un concorrente ha bestemmiato? L’indiscrezione

Il GF Vip è iniziato solo da qualche settimana e sin da subito non sono potuti mancare i colpi di scena. Dopo il polverone mediatico in cui sono finiti i Vipponi a seguito del caso di Marco Bellavia, nel corso delle ultime ore sta è emerso un altro retroscena. Pare che gli autori stiano lavorando sodo per verificare l’eventualità di una bestemmia pronunciata da uno dei concorrenti. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Ai telespettatori più fedeli del GF Vip non sfugge nulla e in queste ore il programma è finito al centro di un ulteriore gossip. Secondo il popolo del web uno dei concorrenti del reality avrebbe pronunciato una bestemmia. Per questo motivo in queste ore gli autori stanno lavorando per confermare o smentire questa possibilità.

Dal momento che la situazione è ancora in via di verifica, non sappiamo se quanto dichiarato sul web sia vero oppure no. Ma cosa è successo davvero? Pare che durante la compilazione della lista per la spesa Charlie Gnocchi o Alberto De Pisis avrebbero pronunciato qualcosa che non sarebbe consono alle regola della casa.

GF Vip, la verità sulla presunta bestemmia pronunciata da un concorrente

Come già anticipato, agli occhi dei telespettatori del reality e del popolo del web non sfugge nulla. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare alcune frasi pronunciate da Charlie Gnocchi.

Parlando con Alberto De Pisis, il Vippone si sarebbe lasciato andare ad alcune frasi che non seguirebbero le regole della casa più spiata d’Italia. Attualmente sono in corso delle verifiche utili per valutare la veridicità della situazione.

Se quanto accaduto fosse vero, sarebbe questo un altro duro colpo per Alfonso Signorini. Come prenderà il padrone di casa questa notizia? Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire se gli autori prenderanno dei provvedimenti in seguito a quanto accaduto.