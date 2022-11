GF Vip, una nuova concorrente si prepara ad entrare in casa: è un volto noto del piccolo schermo italiano

Al GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Dopo la notizia della positività di Wilma Goich, un altro gossip riguardo la casa più spiata d’Italia sta circolando tra i principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nuovi concorrenti potrebbero entrare in casa. Tra essi potrebbe fare il suo ingresso nella casa un volto molto conosciuto del piccolo schermo italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

É tempo di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Stando a quanto emerso dalle principali pagine di gossip, pare che Alfonso Signorini stia reclutando nuovi Vipponi da inserire nella casa più spiata d’Italia. A rivelare il gossip sui nuovi ingressi è il giornale ‘Oggi’.

Stando a quanto pubblicato dal settimanale, pare che Milena Miconi si stia preparando a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Questo è quanto rivelato dal giornale a riguardo:

Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni).

E, continuando, il settimanale ha aggiunto:

L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi.

Inutile dire che al momento il gossip non è stato confermato né smentito dalla diretta interessata. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Milena Miconi, ex reginetta del Bagaglino, sarà una nuova concorrente del reality.

Chi è Milena Miconi, conosciamo meglio la nuova presunta concorrente del GF Vip

Classe 1971, Milena Miconi è uno dei personaggi più popolari del piccolo schermi italiano. Oltre a lavorare in televisione, Milena Miconi ha lavorato anche nel teatro e nel cinema.

Dal punto di vista sentimentale, Milena Miconi è legata da circa 20 anni all’imprenditore Mauro Graiani. I due sono convolati a nozze nel 2019 e dal loro grande amore sono nate due figlie.