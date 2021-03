GF Vip, una sorpresa speciale per Pierpaolo Pretelli: “Sognavo questo momento”

La finale di questa edizione del GF Vip è stata molto intensa. Tutti i concorrenti hanno ricevuto moltissime splendide sorprese, che hanno creato altrettanti momenti carichi di emozioni. È il caso di Pierpaolo Pretelli che, una volta giunto al capitolo conclusivo di questo travagliato percorso, ha finalmente ricevuto un visita tanto inattesa quanto sperata.

Il tutto è stato organizzato per filo e per segno. L’ex velino è stato invitato ad andare nel confessionale, dove ha trovato un biglietto. Il gieffino lo ha letto ad alta voce. “Vieni fuori a giocare con noi?” Recitava il breve messaggio. A quel punto Pretelli, che aveva già immaginato cosa lo attendesse, si è precipitato sulla passerella e quello che ha visto gli ha fatto illuminare gli occhi. Suo figlio Leonardo era lì, a braccia aperte pronto per abbracciarlo.

Pierpaolo allora non è riuscito a trattenere le lacrime e, in preda all’emozione, è corso incontro al bimbo. Abbracciandolo, Pretelli ha esclamato: “Amore mio come stai? Mi dai un bacio grande grande”. Leonardo, anche lui pieno di gioia, ha baciato il padre con grande tenerezza. Dopodiché, il piccolo ha dato al padre una macchinina giocattolo e un grande palloncino a forma di cuore.

Pier non avrebbe potuto ricevere una sorpresa più bella e l’espressione del suo volto dimostra quanta gioia gli abbia procurato quell’incontro, seppur breve. L’ex velino dice qualche parola al suo bambino: “Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?”. Leonardo, candidamente, ha risposto senza esitare: “Tantissimo”. Ovviamente il piccolo Leo non è solo. Ad accompagnarlo per incontrare Pierpaolo c’è Ariadna Romero, la madre. La donna, però, non ha voluto intromettersi in un momento così toccante. Ariadna ha preferito rimanere in disparte e lasciare che padre e figlio vivessero questa grande emozione. Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, subito dopo ha cercato di farle fare un passo avanti, ma l’attrice ha rifiutato, replicando convinta: “È il loro momento”. Signorini, però, ha tenuto in modo particolare a ringraziare la Romero per aver permesso a Pierpaolo e Leo di abbracciarsi.

Ariadna ha lasciato ai due la possibilità di godersi appieno il ricongiungimento. L’attrice si è avvicinata a Pierpaolo solo per salutarlo, tirandosi poi subito indietro. Pierpaolo, invece, è carico di felicità e non può non ringraziare Alfonso: “Non ho parole per ringraziarti, sognavo questo momento”. Leo, prima di andar via, ha chiesto di poter entrare nella casa con i suoi bellissimi palloncini. Purtroppo però, come successo con Sofia, la figlia di Dayane, Alfonso ha dovuto fermarlo: “Sei troppo piccolo, è ancora presto per entrare nella casa”. Pupo, poi, ha ironizzato sull’accaduto, ipotizzando una futura edizione del GF Vip con Alfonso Signorini alla guida e gli adorabili Leonardo Pretelli e Sofia Sala come concorrenti.