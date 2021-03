GF Vip, un’emozione immensa per Dayane Mello. La sorpresa inaspettata

L’ultima puntata del GF Vip è stata piena di sorprese. Una particolarmente toccante è stata quella organizzata per Dayane Mello. Ad aspettare la modella c’è Sofia, sua figlia, nata dal rapporto con l’ex fidanzato Stefano Sala. Durante il suo percorso nella casa Dayane ha spesso parlato del suo amore per la figlia e altrettanto spesso ha avuto modo di parlare con lei.

Ma sicuramente è stato del tutto inaspettato, per la Mello, vedere la bambina varcare la porta rossa per raggiungere la sua mamma. Ovviamente la piccola non è sola: ad accompagnarla c’è Attilio, il padre di Stefano Sala. Finalmente madre e figlia possono stringersi su uno scenico red carpet che incornicia questo momento così emozionante. Poi le due ripensano a tutto il tempo che hanno passato divise e al grande e condiviso dolore per la prematura scomparsa di Lucas, lo zio di Sofia nonché fratello di Dayane.

La commozione è forte e, non appena Julian, l’altro fratello di Dayane, si connette con la casa dal Brasile, la piccola Sofia nella sua innocenza esclama: “Ciao Lucas”. Una volta riabbracciata la mamma, Sofia non ha più intenzione di allontanarsi da lei, tanto che chiede al conduttore Alfonso Signorini: “Posso stare con la mamma?”. Alfonso, purtroppo, non può accontentare la bimba, che alla fine deve tornare in studio e lasciare la mamma.

La Mello ha sentito molto la mancanza di sua figlia durante questi lunghi mesi nella casa. A Novembre aveva addirittura pensato ad abbandonare il GF Vip, proprio per poter abbracciare di nuovo la sua bimba. Dayane, però, ha deciso di resistere, facendosi forza proprio con le parole di Sofia, che la incitava a restare e vincere. Alla notizia della morte di Lucas, invece, è stato lo stesso Stefano Sala a dare manforte alla modella, convincendola a tenere duro ancora per qualche tempo, dato che in ogni caso non avrebbe potuto assistere ai funerali, che si sono svolti in Brasile.

La Mello e Sala hanno avuto una storia molto solida e importante. Il loro rapporto era così speciale che Dayane ha deciso di spostarsi in Italia proprio per coltivarlo al meglio. Purtroppo, però, col tempo le cose hanno iniziato ad andare male e i due hanno preferito separarsi. Al momento Sala è sposato con la modella Dasha Dereviankina. Nonostante questo, il rapporto tra i due è ancora meraviglioso e Dayane può sempre contare sull’appoggio degli ex suoceri, molto legati a Sofia.