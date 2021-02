GF Vip: uno striscione sulla casa di Cinecittà commuove Maria Teresa Ruta

Il tempo trascorre inesorabile al GF Vip, e la tensione per le prossime eliminazioni è alle stelle. Per fortuna, però, i fan dei gieffini riescono sempre a regalare loro un sorriso. Stavolta a ricevere una bella sorpresa è proprio lei Maria Teresa Ruta. Con una settimana difficile alle spalle, la Ruta era abbastanza demoralizzata, quindi i suoi fans hanno deciso di rallegrarla un sorriso alla donna, con un pensiero gentile. Oggi vari aerei sono volati nel cielo di Cinecittà, uno di questi portava un messaggio per la gieffina.

La Ruta, nel vederlo, si è molto commossa. Dopo tutte le preoccupazioni, un gesto d’affetto le ha ridato la carica. È proprio Maria Teresa, per caso, a vederlo per prima. La concorrente della casa del GF Vip riesce a leggere lo striscione grazie all’aiuto di Tommaso Zorzi. Il messaggio, in rima, è: “Ti amiamo Ruta, non è una battuta”.

La scritta è firmata dai Rutersi, ovvero i fan della Ruta. Mary T. si scioglie in lacrime dopo aver letto gli incoraggiamenti dei fans. “Facciamo meglio la valigia” dice subito dopo Maria Teresa, e Zorzi risponde, più positivo: “Forse non la facciamo proprio”. Entrambi si riferiscono al televoto, che decreterà chi uscirà dalla casa nella prossima puntata.

Ovviamente, ormai siamo alle battute finali e l’ansia si taglia col coltello. Maria Teresa, dopo essersi aggiudicata il record di partecipazioni alle nomination, la spunterà anche sta volta? I suoi fan, di sicuro, tifano per lei. Sono moltissimi i sostenitori della Ruta. La giornalista si è sempre mostrata vera e sincera, questo ha decretato il suo successo.

Il pubblico le vuole bene. La donna nel corso di questa edizione, ha raccontato molto di sé e del suo passato, dei suoi fliert e del travagliato rapporto con i suoi figli Guenda e Gian Maria. Sicuramente nuovi e interessanti risvolti verranno a galla sulla scoppiettante gieffina.