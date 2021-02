GF Vip, urla di un fan contro Pretelli: “Vergognati”

Un fan si è recato nei pressi della casa di Cinecittà per rimproverare Pierpaolo Pretelli

I fan del GF Vip sono molto attivi nell’edizione di quest’anno. Sono moltissimi gli spettatori che, nel corso del reality, so sono recati nei pressi della casa muniti di megafono per comunicare con i gieffini. Stavolta, il messaggio è tutt’altro che incoraggiante. Il diretto interessato è Pierpaolo Pretelli, a cui un fan ha rivolto una critica.

Queste le parole che hanno tuonato nella casa: “Pierpaolo, ti devi vergognare! Era il compleanno di Elisabetta e non le hai fatto neanche gli auguri”. Assurdo, eppure è così. Qualcuno si è spinto fino all’edificio del GF Vip di Cinecittà per fare questo rimprovero all’ex velino. Ieri, Elisabetta Gregoraci ha compiuto 41 anni, e Pierpaolo comprensibilmente si era dimenticato di questa ricorrenza. Ma i fan non sono così flessibili, e qualcuno ha deciso di tenere questo comportamento effettivamente un po’ esagerato date le circostanze.

Come sappiamo, Pretelli ormai è perdutamente innamorato di Giulia Salemi, che è a tutti gli effetti la sua ragazza. L’amicizia speciale con EliGreg è ovviamente solo un lontano ricordo. L’ex velino, sentendo quelle accuse, si è domandato: “Ma quando era il suo compleanno, ieri?”. Comprensibilmente Pierpaolo è abbastanza sconvolto dalla reazione del fan, decisamente poco sensata e proporzionata. Stefania Orlando fa dell’ironia, e chiede: “Non ti sei ricordato, Pier?”. Pretelli, anche lui sarcastico, replica: “Eh, che cattivo che sono”.

Tutti i gieffini allora hanno cercato di capire dove fosse il problema e di fare il punto della situazione. ribattuto lui. “Ma non è oggi il compleanno? Lei diceva che l’8 febbraio, il giorno della finale, sarebbe stato il suo compleanno”, questo il verdetto. Non riuscendo a venire a capo della matassa, tutti i gieffini hanno deciso di fare un video con i loro auguri per l’ex moglie di Flavio Briatore.

Andrea Zelletta, però, sembra ancora abbastanza turbato dalle urla rivolte a Pretelli, e commenta: “Ma manco è passato ancora l’8, dategli tempo per fare gli auguri”. Anche Stefania Orlando è dello stesso avviso ed esprime il suo disappunto così: “Ma che esagerazione, addirittura ti devi vergognare? Stasera le facciamo gli auguri in studio se c’è”.