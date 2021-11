La lite andata in scena martedì scorso al GF Vip tra Alex Belli e Aldo Montano sta lasciando ancora strascichi. Se nella casa non ci sono stati ulteriori chiarimenti tra i due che al momento si evitano, da fuori sembra che la maggior parte delle persone si siano schierate dalla parte dello schermidore livornese.

Ieri pomeriggio lui e Manuel Bortuzzo hanno ricevuto una bella sorpresa. Dall’esterno della casa sono arrivate delle urla di incoraggiamento nei confronti dei due. “Manuel, Aldo, Golden è con voi!” – si è sentito urlare. E mentre cercavano di capire chi potesse essere a rivolgere tali frasi, ecco che Alex Belli scuro in volto è passato davanti ai due andandosene in camera. Che si sia stizzito del fatto che l’opinione pubblica all’esterno si sia schierato con Aldo Montano?

GF Vip, chi ha urlato fuori dalla casa?

Aldo è apparso visibilmente felice dell’appoggio e ha fatto il segno del cuore verso la telecamera a voler ringraziare. A quanto pare ad urlare pare sia stata la loro agente Cristina appunto della Golden, l’agenzia che cura l’immagine dei due.

“Cristinona, è proprio lei, parla così!” – hanno detto. E poi: “Sarà scesa a Roma per la puntata, si è precipitata…”.

Lo scontro tra Aldo e Alex è stato di quelli duri. L’atleta si è sentito molto offeso dalle parole dette alle sua spalle da parte dell’attore che l’ha accusato di non prendere mai posizione nella casa.

“Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa” – ha urlato Aldo. Questa sera in puntata Alfonso Signorini sicuramente affronterà l’argomento.