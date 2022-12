GF Vip, urla fuori dalla casa: tutti contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato nell’occhio del ciclone per una vicenda che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel dettaglio, alcune persone si sono fatte sentire fuori dalla casa più spiata d’Italia ed hanno mosse delle pesanti accuse contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono senza ombra di dubbio i concorrenti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra i due gieffini non sembra convincere la maggior parte dei telespettatori del programma. In queste ore al di fuori della casa i Vipponi hanno ascolto delle urla rivolte contro l’influencer e il giovane volto di Forum.

Queste sono state le parole che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ascoltato:

Antonella vergognati. Tavassi siamo tutti con te […] Edoardo sei un pollo.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno avuto la possibilità di ascoltare quanto accaduto e per questo sono stati informati dagli altri Vipponi.

Inutile dire che i concorrenti hanno iniziato a parlare di quanto successo al di fuori della casa più spiata d’Italia. Le loro parole hanno costretto la regia a censurare il momento.

Quando in seguito le telecamere sono tornare di nuovo sui Vipponi, gli autori, vedendo che i concorrenti stavano trattando lo stesso argomento, hanno deciso nuovamente di oscurare il momento. Grande è stata la curiosità dei telespettatori che avrebbero voluto assistere alla reazione di tutti i concorrenti in seguito a quanto accaduto.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata dai principali giornali di cronaca rosa. Il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà questo argomento? Non ci resta che aspettare la prossima puntata.